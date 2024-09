Zieliński oceniony za mecz z Manchesterem City. Dobry prognostyk

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zielinski

Zieliński wszedł do podstawowego składu Interu Mediolan

Piotr Zieliński latem trafił do Interu Mediolan na zasadzie wolnego transferu po tym, jak nie zdecydował się przedłużyć kontraktu z SSC Napoli. Polak zaliczył powolne wejście do drużyny Simone Inzaghiego, co jednak miało związek z kontuzją, której nabawił się w meczu sparingowym. Pomocnik zdołał zadebiutować w niedzielnym spotkaniu z Monzą, gdy na placu gry pojawił się w drugiej odsłonie z ławki rezerwowych.

Zieliński dość niespodziewanie trafił natomiast do wyjściowego składu Interu Mediolan na mecz z Manchesterem City, co dla wielu było zaskoczeniem. Polski pomocnik miał powolne wejście w mecz, był pomijany przez kolegów w rozgrywaniu akcji, ale z czasem coraz bardziej się rozkręcał i wkomponowywał w grę zespołu. Włoskie media bardzo solidnie oceniły jego występ na 6,5 w dziesięciostopniowej skali.

– Podejmuje ryzyko nieudaną próbą gry do przodu, co kosztuje groźną kontrę, ale gra z dużą ofiarnością, odbiera piłki i odwraca akcje z jakością i odwagą. Jest już w pełni zintegrowany ze schematami Inzaghiego, teraz mamy tego pewność – napisali o jego występie dziennikarze “Calciomercato”. – Jego próby przełamania defensywy rywali i przejścia z piłką przez połowę gospodarzy były powodem do niepokoju dla City – czytamy z kolei w serwisie “Football Italia”.

Inter Mediolan już w najbliższy weekend zmierzy się w derbach Mediolanu z AC Milan. Dla Piotra Zielińskiego będzie to kolejna znakomita okazja, by zaprezentować swoje umiejętności na tle silnego rywala.

