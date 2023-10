IMAGO / Jonathan Moscrop Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Włoskie media żyją aferą, którą ujawnił Fabrizio Corona

Kilkunastu piłkarzy miało brać udział w nielegalnych zakładach bukmacherskich

Dziennikarz wśród nich wymienił m.in. Nicolę Zalewskiego. PZPN nie chce komentować tej sprawy

PZPN nie chce komentować doniesień o Zalewskim

We włoskich mediach tematem numer jeden jest afera, którą ujawnił Fabrizio Corona. Żurnalista wyjawił, że nawet kilkunastu zawodników Serie A mogło uczestniczyć w zakładach bukmacherskich na nielegalnej platformie. Wśród nich padło nazwisko m.in. Nicoli Zalewskiego.

Sam piłkarz odcina się od oskarżeń i zapewnia, że nie brał udział w nielegalnych zakładach bukmacherskich, o czym przeczytacie tutaj. Dyrektor departamentu mediów PZPN przekazał Tomaszowi Włodarczykowi z portalu “Meczyki.pl”, że federacja nie będzie wydawać żadnego komunikatu w tej sprawie, bo pod adresem gracza na razie nie ma żadnych oficjalnych zarzutów.

– Nie będziemy komentować doniesień medialnych, ani wpisów internetowych w tej sprawie. Do federacji nie zgłosiły się żadne służby. Podobnie do klubu zawodnika – AS Roma – z którym byliśmy w kontakcie – przekazał Tomasz Kozłowski z Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Nicola Zalewski obecnie przebywa na zgrupowaniu reprezentacji Polski do lat 21, choć młody wahadłowy Romy ma już na swoim koncie 12 występów w seniorskiej kadrze.