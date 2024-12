Danilo łączony z transferem do Man Utd. Zdecydowana reakcja gwiazdy Juventusu

Marco Canoniero / Paul Marriott / Alamy Na zdjęciu: Danilo i Amroim

Danilo nie chce odchodzić z Juventusu

Danilo, jasno zadeklarował, że nie zamierza opuszczać Juventusu w zimowym oknie transferowym, mimo spekulacji łączących go z Manchesterem United i Napoli. Brazylijski obrońca podkreślił swoją lojalność wobec Bianconerich, z którymi jest związany kontraktem do czerwca 2025 roku. Po zwycięstwie Starej Damy z Manchesterem City w Lidze Mistrzów Brazylijczyk rozwiał wszelkie wątpliwości dotyczące swojej przyszłości.

– Nigdy nie mówiłem, że chcę odejść. Latem pojawiły się plotki, ale zawsze skupiałem się tylko na Juventusie – powiedział w rozmowie z “Sky Sport Italia”. – Mam kontrakt do czerwca i chcę go uszanować, nie odchodząc w połowie sezonu. Bycie kapitanem to odpowiedzialność i powód do dumy. Zostaję tutaj, aby wspierać drużynę na boisku i poza nim, kiedy trener mnie potrzebuje.

Choć Danilo nie gra regularnie w pierwszym zespole pod wodzą Thiago Motty, wciąż odgrywa ważną rolę w drużynie, zarówno jako kapitan, jak i doświadczony zawodnik. W tym sezonie 33-letni Brazylijczyk wystąpił w 15 meczach we wszystkich rozgrywkach, notując jedną asystę. Jego występ przeciwko Manchesterowi City, gdzie spędził na boisku pełne 90 minut, udowodnił, że nadal potrafi być ważnym ogniwem zespołu.

Mimo decyzji Danilo o pozostaniu, Juventus zamierza pozyskać nowego obrońcę w styczniu. Kontuzje Gleisona Bremera i Juana Cabala, którzy do końca sezonu nie wrócą na boisko z powodu urazów więzadeł krzyżowych, zmuszają klub do uzupełnienia linii defensywy.

Zobacz również: Ancelotti przemówił. Nowe wieści o kontuzji Mbappe