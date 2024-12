dpa picture alliance / Kines Milano / Alamy Na zdjęciu: Simone Inzaghi i Stefan de Vrij

Stefan de Vrij może wrócić do Eredivisie

Kontrakt Stefana de Vrija z Interem Mediolan obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku. Co prawda włodarze mistrza Włoch posiadają opcję przedłużenia umowy stopera o kolejny sezon, aczkolwiek nie wiadomo, czy strony będą kontynuowały współpracę. Jeśli tak się nie stanie, to środkowy obrońca może liczyć na bardzo miękkie lądowanie. 32-latek wzbudza bowiem spore zainteresowanie na rynku transferowym – donosi Ekrem Konur.

Jak ujawnił turecki dziennikarz w mediach społecznościowych, mierzący 189 centymetrów defensor znajduje się na celowniku takich klubów jak SSC Napoli, Feyenoord Rotterdam oraz PSV Eindhoven. Ewentualne pozyskanie tak doświadczonego zawodnika bez kwoty odstępnego jest nie lada okazją, więc nikogo nie powinien dziwić fakt, że piłkarz może przebierać w ofertach. Zatem w kontekście jego przyszłości w grę wchodzi pozostanie we Włoszech lub powrót do Holandii.

Warto przypomnieć, że 73-krotny reprezentant Oranje jest wychowankiem wyżej wspomnianego Feyenoordu Rotterdam. Jeżeli ponownie założyłby koszulkę tej drużyny, to historia zatoczyłaby koło. Stefan de Vrij występował w barwach 16-krotnego mistrza Eredivisie w latach 2008-2014, a następnie przez cztery lata zakładał trykot Lazio Rzym. Holenderski stoper gra w Interze Mediolan od lipca 2018 roku i w tym czasie zdążył rozegrać 251 meczów dla ekipy Nerazzurrich.