Juventus i Gatti coraz bliżej porozumienia. Obrońca zostanie wynagrodzony

Juventus zagrał fenomenalnie w meczu z Manchesterem City, a Federico Gatti był jednym z bohaterów tego starcia. Obrońca Bianconerich zbliża się do podpisania nowej, wieloletniej umowy.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Federico Gatti

Federico Gatti kluczem do sukcesów Juventusu

Federico Gatti udowodnił swoją wartość w spektakularnym meczu Ligi Mistrzów przeciwko Manchesterowi City. W środowy wieczór na Allianz Stadium zespół Thiago Motty triumfował 2:0, a 26-letni obrońca Juventusu był skałą w defensywie, co przyczyniło się do zdobycia 12. czystego konta w 21 rozegranych meczach tego sezonu. Jego występ wzbudził liczne porównania do legendy włoskiej piłki, Giorgio Chielliniego.

– Gatti blokował wszystko, co zbliżało się do bramki – podkreślali eksperci. Defensor swoim zaangażowaniem i determinacją podbił serca kibiców Bianconerich. Umocnił też władze klubu w przekonaniu, że warto na niego stawiać i budować wokół niego zespół.

Według doniesień włoskiego portalu ilbianconero.com, rozmowy nad przedłużeniem kontraktu Gattiego trwają już od jakiegoś czasu. Nowa umowa ma obowiązywać do 2029 roku z opcją przedłużenia o kolejny rok. Obecny kontrakt zawodnika wygasa latem 2028 roku, ale Juventus chce zabezpieczyć przyszłość swojej defensywy na długo przed upływem tego terminu.

Co więcej, w ramach nowego kontraktu przewidziana jest podwyżka wynagrodzenia – z obecnych 1,4 miliona euro rocznie na ponad 2 miliony. Taki ruch pokazuje, jak ważną postacią jest Gatti w planach klubu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, oficjalne ogłoszenie przedłużenia kontraktu może nastąpić już na początku przyszłego roku.

