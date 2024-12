Chelsea celuje w transfer Brazylijczyka. Na stole 100 milionów funtów

Mark Pain / SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca i Joao Pedro

Joao Pedro na radarze Chelsea

Chelsea FC dołączyła do wyścigu o Joao Pedro, który sprawia świetne wrażenie w Brighton & Hove Albion. W trwającej kampanii Premier League strzelił cztery gole i dołożył trzy asysty w dziewięciu potyczkach. Klub z nadmorskiego miasta ustalił astronomiczną cenę za swoją gwiazdę, ponieważ mówi się o kwocie 100 milionów funtów.

W ostatnich latach The Blues nie szczędzą środków, by wzmacniać swój skład. Już latem 2023 roku włodarze Chelsea sprowadzili z Brighton Moisesa Caicedo za rekordowe 116 milionów euro. Wiele wskazuje na to, że mogą ponownie wydać ogromne pieniądze na zawodnika The Seagulls. Polityka transferowa stała się znakiem rozpoznawczym klubu pod rządami Todda Boehly’ego.

Warto zaznaczyć, że Chelsea nie jest jedynym klubem zainteresowanym usługami Pedro. Liverpool, Newcastle United, Bayern Monachium oraz Paris Saint-Germain również monitorują sytuację brazylijskiego napastnika.

Brighton świadome rosnącego zainteresowania, zareagowało zdecydowanie, wyceniając swojego zawodnika na poziomie odstraszającym potencjalnych nabywców. Czy 23-laetni Pedro zdecyduje się podążyć śladami Caicedo? Kontrakt Brazylijczyka wygasa w połowie 2028 roku.