Liverpool oraz Manchester City wyrażają zainteresowanie pozyskaniem Malo Gusto z Chelsea - podaje Simon Phillips. Prawy obrońca może więc zmienić klub wewnątrz Premier League, choć taki transfer będzie bardzo trudny do zrealizowania.

News Images LTD / PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola i Arne Slot

Malo Gusto celem Liverpoolu i Manchesteru City

Malo Gusto pokazuje się z dobrej strony w barwach Chelsea podczas trwającego sezonu. Świetne występy prawego obrońcy nie uchodzą uwadze innych gigantów, a przynajmniej tak wynika z najnowszych informacji mediów. Niewykluczone, że wkrótce boczny defensor zmieni klub wewnątrz Premier League. Jak dowiedział się Simon Phillips, sytuację wahadłowego bacznie monitorują bowiem Liverpool oraz Manchester City.

Oglądaj skróty meczów Chelsea [WIDEO]

Zarówno Czerwoni, jak i Obywatele potrzebują poważnego wzmocnienia prawej obrony, dlatego ich uwagę przykuł francuski wahadłowy. Jednak negocjacje z Chelsea na pewno nie będą łatwe, ponieważ Enzo Maresca jest bardzo zadowolony z dotychczasowych występów 21-latka i na pewno chciałby kontynuować z nim współpracę. Zatem wydaje się, że Liverpool oraz Manchester City musieliby sięgnąć głęboko do kieszeni, żeby przekonać Chelsea do podjęcia jakichkolwiek rozmów.

Malo Gusto z powodzeniem przywdziewa koszulkę drużyny Niebieskich od czerwca 2023 roku, gdy trafił na Stamford Bridge za 30 milionów euro z Olympique’u Lyon. Co prawda londyńczycy zakontraktowali tego zawodnika pół roku wcześniej, ale zdolny piłkarz od razu został wypożyczony do swojego macierzystego klubu. W aktualnej kampanii prawy obrońca rozegrał 14 meczów, w których 2 razy asystował swoim kolegom z zespołu. Kontrakt Francuza obowiązuje do 2030 roku.