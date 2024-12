Reprezentacja Polski w eliminacjach do mistrzostw świata 2026 trafiła do grupy G, gdzie zmierzy się z Litwą, Maltą, Finlandią oraz przegranym ćwierćfinałowego spotkania Ligi Narodów między Hiszpanią a Holandią. Znamy już dokładny terminarz kwalifikacji do najbliższego mundialu.