Gianluigi Donnarumma dzisiaj ma się pojawić w Paryżu, aby sfinalizować szczegóły przeprowadzki do Paris Saint-Germain. Mistrz Europy ma do ekipy z Parc des Princes trafić na zasadzie wolnego transferu z Milanu. Zawodnik pożegnał się z włoskim klubem wzruszającym wpisem w mediach społecznościowych.

Gianluigi Donnarummy kończy swoją przygodę z Milanem

Włoski bramkarz opublikował na Instagramie pożegnanie z Czerwono-czarnymi

W nowej kampanii zawodnik będzie bronił barw PSG

Donnarumma opublikował poruszający wpis w mediach społecznościowych

Gianluigi Donnarumma po wielu latach spędzonych w Milanie podjął decyzję o kontynuowaniu kariery piłkarskiej we Francji. W nowej kampanii Włoch o miejsce w składzie rywalizować będzie z Keylorem Navasem. Tymczasem przed finalizacją tego transferu zawodni opublikował specjalny wpis na Instagramie.

“Niektóre wybory są trudne, ale są częścią dojrzewania mężczyzny. Dołączyłem do Milanu, gdy byłem dzieckiem. Przez osiem lat nosiłem tę koszulkę z dumą. Walczyliśmy, cierpieliśmy, wygrywaliśmy, płakaliśmy, cieszyliśmy się z moimi kolegami z drużyny, moimi trenerami, wszystkimi, którzy byli i nadal są częścią klubu, z naszymi fanami, którzy byli integralną częścią tego, co od wielu lat jest rodziną” – brzmi wiadomość zawodnika.

“W koszulce Rossonerich osiągnąłem również ważne cele osobiste, takie jak debiut w Serie A w wieku 16 lat. Przeżyłem niezwykłe lata, których nigdy nie zapomnę. Teraz przyszedł czas na pożegnanie, wybór, który nie był łatwy. Wręcz przeciwnie, a na pewno jeden post nie wystarczy, by to wyjaśnić, a może nawet nie da się go wytłumaczyć, bo najgłębsze uczucia trudno przełożyć na słowa. Mogę powiedzieć, że czasami dobrze jest wybrać zmianę, stawić czoła różnym wyzwaniom, rozwijać się, wzajemnie się uzupełniać” – czytamy dalej.

“Każdy Rossoneri, którego spotkałem, od pierwszego do ostatniego dnia mojego pobytu w tym klubie, na zawsze pozostanie w moim sercu jako ważna, jeśli nie podstawowa część życia, która uczyniła mnie tym, kim jestem” – zakończył Donnarumma.

