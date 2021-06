AC Milan w sezonie 2021/2022 będzie jedną z czterech drużyn z Serie A, która będzie występować w Lidze Mistrzów. Taki stan rzeczy sprawia, że sternicy Rossonerich myślą o wzmocnieniach. Na celowniku klubu z San Siro znalazł się podobno James Rodriguez.

AC Milan analizuje różne okazje na rynku transferowym

Najnowsze doniesienia wskazują, że włoski klub zainteresował się reprezentantem Kolumbii

James Rodriguez jest głodny gry w Lidze Mistrzów po siedmiu latach nieobecności w tych rozgrywkach

Milan w poszukiwaniu następcy Calhanoglu

AC Milan we wtorek stracił oficjalnie Hakana Calhanoglu, który zdecydował się na kontynuowanie kariery w Interze Mediolan. Następstwem tego jest to, że Rossoneri są w trakcie poszukiwania następcy reprezentanta Turcji.

W związku z tym, że ostatnio pojawiły się doniesienia, sugerujące, że klub z Goodison Park chce się rozstać kolumbijski pomocnik, sprawia, że łączono go z Milanem. James Rodriguez miałby wzmocnić drugą linię teamu Stefano Pioliego. Vito Angele z MilanReports.com i Sportitalia twierdzi, że władze Czerwono-czarnych pytały o Kolumbijczyka.

Zawodnik, który w przyszłym miesiącu skończy 30 lat, nie ukrywa, że po siedmiu latach nieobecności w Lidze Mistrzów, chciałby znów zaistnieć w tych rozgrywkach. James Rodriguez do Evertonu trafił we wrześniu 2020 roku na zasadzie wolnego transferu.

W ostatniej kampanii wystąpił łącznie w 26 spotkaniach, w których zdobył sześć bramek, a ponadto zaliczył dziewięć asyst. CalcioMercato.com sugeruje, że gdyby transakcja miała dojść do skutku, to do angielskiej ekipy w zamian miałby trafić Rafael Leao.

Były zawodnik Realu Madryt nie jest jednak jedynym kandydatem do zastąpienia tureckiego pomocnika. Włoscy dziennikarzy podawali wiadomości, że przymierzani do gry w mediolańskiej ekipie są również: Josip Ilicic, Hakim Ziyech, czy Dani Ceballos.

