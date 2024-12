Ekspert uderzył w prezydenta PSG. “Nie musisz tego mówić”

fot. DPPI Media / Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Nasser Al-Khelaifi i Christophe Dugarry

Christophe Dugarry z apelem do Nassera Al-Khelaifiego

Luis Enrique z Paris Saint-Germain w tej kampanii długo nie zachwycał w Lidze Mistrzów. To sprawiało, że przyszłość Hiszpana w ekipie z Ligue 1 była niejednokrotnie analizowana przez media. Tymczasem interesującą wypowiedzią w kierunku sternika PSG wyróżnił się ostatnio jeden z byłych piłkarzy.

Złota Piłka: zmiana na korzyść Lewandowskiego

– Te wypowiedzi wskazują, że musimy się uspokoić. Kiedy mówisz to fanom i dziennikarzom, musisz się uspokoić. Jeśli naprawdę w to wierzysz, nie musisz tego mówić. To nie ty powinieneś to powiedzieć. Inni powinni to powiedzieć – mówił w nawiązaniu do trenera paryżan Christophe Dugarry w rozmowie z RMC Sport.

– Co sprawia, że Luis ​​Enrique jest najlepszy na świecie? Chciałbym, żeby wyjaśnił mi, dlaczego uważa Luisa Enrique za najlepszego trenera na świecie. To, że lubi swojego trenera, tak, myślę, jest całkiem jasne, podobnie jak fakt, że zamierza go opuścić, jest również całkiem jasny – dodał były zawodnik.

– Jeśli chcesz powiedzieć coś dobrego o swoim trenerze, podkreśl to, co zrobił – przekonywał Dugarry.

Jak na razie PSG pod wodzą hiszpańskiego szkoleniowca rozegrał 73 mecze. Zaliczyło w nich 46 zwycięstw, 17 remisów i 10 porażek. Luis Enrique stery nad ekipą z Paryża przejął w lipcu 2023 roku.

