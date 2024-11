Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: James Rodriguez

James Rodriguez na celowniku Lazio Rzym

W ostatnim letnim okienku transferowym James Rodriguez zaliczył powrót do ligi hiszpańskiej. Przypomnijmy, że ofensywny pomocnik związał się z Rayo Vallecano, a jego przeprowadzka na Estadio de Vallecas była jednym z najbardziej zaskakujących transferów tego lata. Pobyt 33-latka w hiszpańskim zespole może jednak potrwać bardzo krótko, ponieważ w styczniu ofertę za Kolumbijczyka planuje złożyć Lazio Rzym – poinformował serwis “Lazio Channel”.

James Rodriguez był łączony z przenosinami na Stadio Olimpico już kilka miesięcy temu, jednak ostatecznie podpisał kontrakt z Rayo Vallecano. Włodarze i sztab szkoleniowy Lazio Rzym uważają, że 108-krotny reprezentant Kolumbii posiada profil piłkarski, który jest idealnie skrojony pod drużynę Biancocelestich. Ponadto ogromne doświadczenie międzynarodowe 33-latka na pewno byłoby bezcennym atutem dla zespołu prowadzonego przez Marco Baroniego.

Ceniony pomocnik póki co nie zachwyca w La Lidze, aczkolwiek na boisku spędził tylko 123 minuty. Jeśli kolumbijski gwiazdor ostatecznie zostanie na Estadio de Vallecas, to z miesiąca na miesiąc powinien odgrywać coraz większą rolę w madryckiej ekipie. James Rodriguez posiada niezwykle bogate CV – w przeszłości grał dla Sao Paulo, Olympiakosu Pireus, Al-Rayyan SC, Atletico Banfield, Evertonu, Bayernu Monachium, Realu Madryt, AS Monaco czy FC Porto.

Wychowanek macierzystego Envigado FC jest wyceniany przez portal “Transfermarkt” na około 5 milionów euro.