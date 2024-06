Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Paulo Sousa

Paulo Sousa może zostać nowym trenerem Cagliari Calcio

Claudio Ranieri rzutem na taśmę utrzymał Cagliari Calcio w Serie A, a następnie postanowił ustąpić z posady szkoleniowca sardyńskiej ekipy i zakończyć karierę trenerską. Dlatego włoski klub musi szukać nowego menedżera i wiele wskazuje na to, że zostanie nim Paulo Sousa. Jak dowiedział się Fabrizio Romano, 53-latek jest bowiem głównym kandydatem na nowego opiekuna Czerwono-Niebieskich.

Co więcej, kontakt z Portugalczykiem nawiązali również przedstawiciele Hellasu Verona, więc wydaje się, że były trener Salernitany lada moment wróci do Serie A. Paulo Sousa to bardzo dobrze znane nazwisko w naszym kraju, a to ze względu na piastowanie stanowiska selekcjonera reprezentacji Polski od stycznia do grudnia 2021 roku. Przypomnijmy, iż 53-letni szkoleniowiec rozstał się z drużyną Biało-Czerwonych w bardzo kontrowersyjnych okolicznościach.

Portugalski menedżer zdecydował się bowiem na przyjęcie lepszej pod względem finansowym oferty od brazylijskiego Flamengo, pomimo obowiązującego jeszcze kontraktu z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Paulo Sousa w swoim trenerskim CV posiada także Girondins Bordeaux, Fiorentinę, FC Basel, Leicester City, Swansea City, Maccabi Tel Aviv oraz Videoton FC.