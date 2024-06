fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Romelu Lukaku na celowniku SSC Napoli i AC Milan

Romelu Lukaku to środkowy napastnik, broniący ostatnio barw AS Romy na zasadzie wypożyczenia z Chelsea. Zawodnik już niejednokrotnie mówił, że czuje się szczęśliwy we Włoszech i wygląda na to, że jego kolejny klub będzie również z Serie A. Co prawda działacze Giallorossich nie mogą sobie pozwolić na transfer definitywny z udziałem zawodnika, ale chętnych na Belga według Sky Sport Italia i tak nie brakuje.

Lada moment nowym trenerem SSC Napoli ma zostać Antonio Conte i jednym z jego pierwszych transferów w nowym klubie może być właśnie Lukaku. Chociaż dziennikarz Gianluca Di Marzio przekazał, że również AC Milan może zainteresować się pozyskaniem reprezentanta Belgi. Lukaku mógłby zastąpić Oliviera Giroud w mediolańskiej ekipie. Francuz zdecydował się na przeprowadzkę do Los Angeles FC.

W kontekście belgijskiego napastnika, to nie pierwszy raz, gdy Rossoneri wykazują zainteresowanie tym graczem. Milan planował pozyskać Lukaku już latem minionego roku, zanim ten trafił finalnie do Romy. Było to pewnego rodzaju zaskoczeniem, bo zawodnik nie miał za sobą udanej drugiej przygody z Interem Mediolan.

Nie jest jednak przesądzone to, że 31-latek ostatecznie trafi do ekipy z San Siro. Milan jest chętny, aby wypożyczyć Lukaku z opcją transferu definitywnego. Chelsea nie jest przekonana do takiego rozwiązania, biorąc tak naprawdę pod uwagę tylko sprzedaż piłkarza.

Czytaj więcej: Leny Yoro coraz bliżej zmiany klubu? Kolejka chętnych po 18-latka