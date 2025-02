Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Mike Maignan

AC Milan ma na oku bramkarzy, którzy mogą zastąpić Mike’a Maignana

AC Milan może być spokojny o obsadę bramki w ostatnich sezonach. Na tej pozycji bowiem występuje Mike Maignan, który bez wątpienia należy do czołowych bramkarzy na świecie. Dziennik „Tuttosport” jednak przekazuje, że przyszłość francuskiego golkipera na San Siro pozostaje na włosku. Rossoneri zatem zaczęli rozglądać się za pozyskaniem nowego bramkarza.

Wspomniane włoskie źródło zdradza, że AC Milan znalazł odpowiedniego kandydata do transferu. W kręgu zainteresowań mediolańczyków znalazł się rodak Mike’a Maignana. A jest nim Lucas Chevalier, który na co dzień broni barw OSC Lille. 23-latek profilem idealnie pasowałby do drużyny Rossonerich, przez co stał się głównym kandydatem, aby zastąpić podstawowego bramkarza reprezentanta Francji.

Zobacz wideo: Inter sięgnął po Polaka dryblera – jak to się stało?

„Tuttosport” przekazuje też, że AC Milan bierze pod uwagę również dwóch innych bramkarzy. Na ich radarze znajdują się Elia Caprile oraz Marco Carnesecchi. Ten drugi nie jest bardzo poważnie brany pod uwagę przez Rossonerich. Atalanta Bergamo bowiem wyceniła jego kartę zawodniczą na 40 milionów euro. A taka kwota przewyższa oczekiwania mediolańczyków.

AC Milan już w czwartkowy wieczór rozegrał swoje spotkanie ligowe. Podopieczni Sergio Conceicao pojadą na Stadio Renato Dall’Ara, gdzie zmierzą się z Bologną.