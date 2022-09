PressFocus Na zdjęciu: Divock Origi

Divock Origi powrócił do treningów grupowych i będzie dostępny na sobotnie derby Mediolanu przeciwko Interowi, twierdzą włoskie media. To spore wzmocnienie dla Milanu i dobra wiadomość dla Stefano Piolego, któremu daje to więcej możliwości w ofensywie.

Origi po kontuzji wraca do kadry Milanu

Były piłkarz Liverpoolu nie zdołał jeszcze zaistnieć w nowym klubie ze względu na uraz

Napastnik trafił na San Siro latem na zasadzie wolnego transferu

Divock Origi wraca do gry. Może wystąpić w derbach Mediolanu

Origi przegapił remis 0:0 Milanu z Sassuolo we wtorek z powodu problemów mięśniowych. Jak dotąd rozegrał tylko 30 minut w Serie A w tym sezonie, jednak w rossoneri mają nadzieję, że Origi niebawem będzie zawodnikiem regularnie występującym w podstawowej jedenastce.

Włoskie media są przekonane, że Origi znajdzie się na ławce rezerwowych Milanu na mecz Interem, a były gracz Liverpoolu na boisku powinien pojawić się w drugiej części gry.

Origi nie trenował z resztą zespołu w okresie przedsezonowym z powodu kontuzji, której doznał w końcówce rozgrywek 2021-22, gdy był jeszcze graczem The Reds. Do rossonerich dołączył na zasadzie wolnego transferu po wygaśnięciu jego kontraktu z zespołem z Anfield Road.

27-latek strzelił 41 bramek w 175 występach dla gigantów Premier League.

Milan – Inter przewidywane składy

Milan: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud.

Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Correa, Lautaro Martinez

Zobacz również: Transfer Piątka, czyli ze swojego najgorszego klubu świata do… siedliska napastników