Insidefoto di andrea staccioli/Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Zalewski bez rewelacji, media i kibice to dostrzegają

Nicola Zalewski nie ma ostatnio łatwego życia w Rzymie. Reprezentant Polski bardzo długo musiał czekać w tym sezonie na moment, w którym otrzyma szansę gry w większym wymiarze czasowym. To udało się dopiero w ostatnich kolejkach, ale każde z ostatnich czterech spotkań kończył on przed końcem meczu. Podobnie było i wczoraj, gdy podczas starcia z AS Romy z Torino opuścił plac gry w 79. minucie.

22-letniego wahadłowego reprezentacji Polski pożegnały gwiazdy na Stadio Olimpico. To już kolejny raz, gdy w ten sposób fani AS Romy dają znać o swoim niezadowoleniu z gry Nicoli Zalewskiego. Również media we Włoszech są krytycznie w kwestii oceny tego występu. Zwracają m.in. uwagę na fakt, że piłkarz zupełnie inaczej wygląda a zespole narodowym, a dużo słabiej w klubie.

“Prawie zawsze te same, schematyczne zagrania i dużo chaosu w jego grze. Nigdy nie zdobywa przestrzeni i ma olbrzymi problem z wygraniem pojedynku jeden na jeden” – komentuje występ Zalewskiego włoski “Eurosport”.

“Zalewski niby próbuje, czasem nawet dobrze współpracuje na lewej stronie z Angelino, ale nic z tego, potrafią wykreować tylko przeciętnie groźne sytuacje. Nic więcej” – dodaje “Leggo.it”.

