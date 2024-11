Karol Linetty właściwe podarował bramkę zespołowi AS Romy podczas wczorajszego starcia. Gracz Torino został bardzo negatywnie oceniony przez Włochów po tym spotkaniu.

Giuseppe Maffia/Alamy Na zdjęciu: Karol Linetty

Linetty popełnił błąd i obrywa w mediach

Karol Linetty miał bardzo dobry początek tego sezonu w Serie A. Właściwie tak, jak cały zespół Torino kapitalnie wszedł w sezon i w każdym meczu był ważnym ogniwem swojego zespołu. Środkowy pomocnik wyróżniał się do tego stopnia, że przechwycił nawet opaskę kapitańską. Niemniej ostatnie dni i tygodnie oraz spotkania to zdecydowany zjazd formy jeśli chodzi o reprezentanta Polski, choć w kadrze ostatni mecz rozegrał on ponad rok temu.

Juventus chyba upadł na głowę

Linetty właściwie tradycyjnie wybiegł na boisko w pierwszym składzie podczas czwartkowego meczu AS Roma – Torino. Na Stadio Olimpico 29-latek popełnił jednak spory błąd, który skutkował stratą bramki. Więcej o tym przeczytasz TUTAJ. Finalnie jego zespół przegrał z ekipą gospodarzy właśnie 0:1. Po meczu sporo pisało się o postawie Polaka, jak można się domyśleć, nie były to słowa pochwały.

“Wyglądało to słabo. Gdy został przesunięty bliżej prawej strony, to było już nieco lepiej. Niemniej jest to mecz, który nieusuwalnie nadszarpnął jego wizerunek” – napisało “Il Messaggero”.

“Biedny kapitan. Długo będzie śnił o tym bezsensownym podaniu od tyłu. Prezent dla Jurica” – dodaje “La Gazzetta dello Sport”.

Karol Linetty w tym sezonie rozegrał 11 spotkań i zdobył jednego gola.

