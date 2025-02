Zalewski na ustach Włochów. Przedtem mógł o tym tylko marzyć

Nicola Zalewski jest na ustach włoskich mediów, które doceniają jego wejście do zespołu Interu Mediolan. Reprezentant Polski w AS Romie mógł tylko marzyć takim o docenieniu, które płynie m.in. ze strony "Ternews.it".

Tiziano Ballabio/Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Zalewski doceniany przez dziennikarzy po transferze do Interu

Nicola Zalewski jakiś czas temu przeniósł się z AS Romy do Interu Mediolan i ukrócił ogromne dywagacje na temat jego przyszłości i tego, gdzie zagra w 2025 roku. Polak nie miał bowiem pewnego placu w ekipie ze stolicy Włoch i musiał szukać sobie nowego pracodawcy, jeśli chciał regularnie pojawiać się na murawie. Ostatecznie jego usługami poza zespołem Nerazzurri zainteresowany był także Olympique Marsylia, ale wahadłowy wybrał opcję pozostania we Włoszech.

I jak do tej pory decyzja ta absolutnie się broni. Reprezentant Polski w pierwszym, debiutanckim meczu w nowych barwach zanotował asystę przy golu dającym wyrównanie w derbach Mediolanu w samej końcówce meczu. Teraz z kolei zanotował dobre wejście z ławki rezerwowych przeciwko Fiorentinie. Po tym meczu Nicolę Zalewskiego bardzo mocno doceniły media we Włoszech.

WIDEO: Boniek: Zalewski w kadrze to moja zasługa

– Czysta adrenalina, pozytywny szał, który mu towarzyszy, czasami prowadzi go do przesady (dosłownie powala Dodo i zostaje ukarany żółtą kartką), ale gdy ma piłkę przy nodze, wydaje się, że potrafi wymyślić wszystko. Już jestem członkiem rodziny. – ocenił serwis “Ternews.it”

– Nie ma porównania do Buchanana. Przydatny, a nawet bardzo przydatny – dodał z kolei portal “Sky News Italy”.

Zobacz także: Legia złożyła ofertę za napastnika. Musi wyłożyć 600 tysięcy euro