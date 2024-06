Napoli w poniedziałek oficjalnie zaprezentuje nowego trenera

Antonio Conte w poniedziałek zostanie oficjalnie zaprezentowany jako nowy trener Napoli, donosi "Sky Sports". Obie strony uzgodniły już wszystkie warunki kontraktu, w tym praw do wizerunku.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Conte rozpocznie nową erę w Napoli

Kontrakt Antonio Conte z Napoli będzie obowiązywał do czerwca 2027 roku i obejmuje prawa do wizerunku, co zawsze jest skomplikowaną częścią negocjacji z prezydentem Azzurrich Aurelio De Laurentiisem. Takie informacje potwierdzają zarówno Fabrizio Romano, jak inne włoskie media, w tym “Sky Sports”.

Zgodnie z doniesieniami, Antonio Conte zostanie zaprezentowany jako nowy trener w prestiżowym teatrze San Carlo w Neapolu. Pomimo plotek z ostatnich dni, w umowie nie ma klauzuli pozwalającej trenerowi na odejście po jednym roku. Kontrakt opiewa na 7 milionów euro plus 1 milion euro w bonusach. Napoli zwróciło się do Conte, aby rozpoczął nową erę w klubie po fatalnym sezonie, w którym klub prowadziło aż trzech szkoleniowców.

W skład sztabu szkoleniowego wejdą dyrektor Lele Oriali, asystenci Cristian Stellini, Coratti, Elvis Abbruscato oraz Gianluca Conte. Były selekcjoner reprezentacji Włoch chciał wrócić do swojego kraju, aby być bliżej rodziny po przygodzie w Anglii z Tottenhamem Hotspur.

Conte, znany ze swojego charyzmatycznego podejścia do zarządzania zespołem, wniesie do Napoli bogate doświadczenie i liczne sukcesy. Jego wcześniejsze osiągnięcia z klubami takimi jak Juventus, Chelsea czy Inter Mediolan świadczą o jego umiejętnościach taktycznych i zdolności do wygrywania trofeów. Włoch był łączony z Napoli już jesienią po serii fatalnych wyników, ale wtedy szkoleniowiec nie chciał przejmować drużyny w środku sezonu.

