Real Madryt – król Ligi Mistrzów. Czy na Wembley znów udowodni swoją dominację?

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Real Madryt walczy o 15. tytuł Ligi Mistrzów

Finał Ligi Mistrzów to idealne zwieńczenie sezonu 2023/24 dla Realu Madryt. W sobotę Los Blancos dadzą z siebie wszystko, by zdobyć upragniony tytuł mistrzów Europy, który nie jest im obcy. Dziesięć lat temu piłkarze w białych koszulkach walczyli o swoje dziesiąte zwycięstwo w Lidze Mistrzów. „La Decima” stała się jednym z najbardziej pamiętnych triumfów i powrotów w historii klubu. Od 2014 roku Real Madryt zdobył Ligę Mistrzów cztery razy, w tym historyczny hat-trick w latach 2016-2018 oraz w 2022 roku. Teraz drużyna dąży do niesamowitej piętnastej korony.

Biorąc pod uwagę, że Los Blancos mają osiem tytułów więcej niż drużyna z drugim największym dorobkiem w historii Ligi Mistrzów, jasno widać, dlaczego są nazywani królami tych rozgrywek. Na Wembley Real Madryt będzie walczył nie tylko o kolejne trofeum, ale także o potwierdzenie swojej dominacji. Nie tylko drużyna Królewskich będzie walczyć o wielkość, ale również Carlo Ancelotti na poziomie indywidualnym. Posiadając już cztery tytuły Ligi Mistrzów, będzie miał szansę na piąty, co dodatkowo umocni jego status jako jednego z największych trenerów wszech czasów.

Real Madryt w wielkim stylu może pożegnać Kroosa

Toni Kroos żegna się z futbolem. Niemiecki gwiazdor oficjalnie zapowiedział zakończenie swojej długiej i fenomenalnej kariery zarówno w klubie, jak i w reprezentacji, ale jego ostatni występ dla Realu Madryt nastąpi w sobotnią noc na Wembley.

Pożegnał się już z Santiago Bernabeu po bezbramkowym remisie z Realem Betis, ale jasno zaznaczył, że jego marzeniem jest zakończenie kariery z trofeum Ligi Mistrzów w rękach. W sobotę, każdy zawodnik w białej koszulce będzie miał moralny obowiązek dać z siebie wszystko, aby spełnić ostatnie życzenie maestro.

Nigdy nie będzie drugiego Toni Kroosa, a klub z pewnością odczuje bolesną pustkę po jego odejściu przez wiele lat. W świetle reflektorów na Wembley, Real Madryt z numerem 8 na plecach, będzie walczył z armią żółtych koszulek z jednym celem na myśli.

Na Realu ciąży presja faworyta

Real Madryt nie miał łatwej drogi do finału Ligi Mistrzów, gdyż losowanie fazy pucharowej umieściło ich w towarzystwie elitarnych rywali. Już w ćwierćfinale zmierzyli się z innym pretendentem do finału Manchesterem City, co wymagało od nich pełnego zaangażowania, aby pokonać drużynę Pepa Guardioli. W półfinale, choć byli lekkimi faworytami w starciu z Bayernem Monachium, nie dawano im przytłaczających szans na awans. W pewnym momencie byli o krok od eliminacji, ale dwie bramki Joselu uratowały ich przed odpadnięciem.

W sobotę czeka ich jednak zupełnie inny mecz. Real Madryt jest uważany za zdecydowanego faworyta w starciu z Borussią Dortmund i to na ich barkach spoczywa presja. Jak drużyna poradzi sobie z presją, będzie miało kluczowe znaczenie dla wyniku na Wembley. Można zaufać, że weterani poprowadzą drużynę, ale najwyższy poziom presji często potrafi zniweczyć najstaranniej opracowane plany.

Czy Real Madryt udźwignie ciężar faworyta i zdobędzie kolejne trofeum, czy Borussia Dortmund sprawi sensację? Wszystko rozstrzygnie się w sobotnią noc na Wembley. Początek meczu o godzinie 21:00.