Napoli – Bologna: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (16.10.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Napoli

Napoli – Bologna: transmisja w TV i online. Napoli w tym sezonie zachwyca formą i prowadziło w tabeli ligowej przed początkiem serii spotkań 10. kolejki Serie A. Błękitni mają za sobą serię zwycięstw i do starcia z Bologną przystępują jako murowani faworyci.

Napoli – Bologna, gdzie obejrzeć

Przed sezonem chyba mało kto spodziewał się tak imponującej formy Napoli. Błękitni przystępują do kolejnej kolejki ligowej z passą dziewięciu kolejnych zwycięstw. Do tego w ostatnich sezonach Bologna nie była w stanie im zagrozić.

Po serii rozczarowujących wyników Bologna postanowiła zastąpić trenera Sinisę Mihajlovicia Thiago Mottą. Jak na razie jego pierwsze tygodnie w klubie nie przyniosły poprawy wyników. Czerwono-niebiescy zajmują dopiero 17 miejsce w lidze i w tym sezonie prawdopodobnie będą walczyć o utrzymanie.

Napoli – Bologna, transmisja na żywo w TV

Mecz Napoli z Bologną dostępny będzie do obejrzenia na kanale Eleven Sports 2.

Napoli – Bologna, transmisja online

Rywalizację Napoli z Bologną można będzie obejrzeć za pośrednictwem internetu na kilka sposobów. Prezentujemy wam dwa najatrakcyjniejsze. Pierwszą opcją jest zupełnie darmowa transmisja w usłudze STS TV. Jedyne co musisz zrobić, aby uzyskać dostęp do transmisji, to zarejestrować konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz zagranie dowolnego zakładu w ciągu 24 godzin przed transmisją.

Drugą z polecanych przez nas opcji jest skorzystanie z atrakcyjnej promocji na usługę CANAL+ online. Za półroczny dostęp do pakietu obejmującego wszystkie kanały CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium zapłacimy teraz tylko 240 zł. To o aż 144 zł mniej od ceny w standardowej ofercie z subskrypcją odnawianą co miesiąc. Aby z niej skorzystać wystarczy zarejestrować się w CANAL+ online za pośrednictwem naszej strony.

Dostępne warianty:

Pakiet CANAL+ na 6. miesięcy – 198 zł (zamiast 294 zł w standardowej ofercie)

Pakiet CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium na 6. miesięcy – 288 zł (zamiast 284 zł w standardowej ofercie)

Napoli – Bologna, kursy bukmacherskie

Wyraźnym faworytem bukmacherów w niedzielnym meczu jest Napoli. Każdy inny wynik niż zwycięstwo Błękitnych potraktowany zostanie jako ogromna niespodzianka.

SSC Napoli Bologna 1.28 6.50 11.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 października 2022 07:15 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin