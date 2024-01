Jose Mourinho po raz kolejny w swojej karierze został zwolniony. AS Roma we wtorek podjęła decyzję o rozstaniu z Portugalczykiem. Losy "The Special One" mogły potoczyć się zupełnie inaczej, gdyby w maju zdecydował się opuścić stolicę Włoch. Szkoleniowiec miał możliwość powrotu do Chelsea.

Imago / Nicola Ianuale Na zdjęciu: Jose Mourinho

Chelsea kontaktowała się w maju zeszłego roku z Jose Mourinho

Portugalczyk miał okazję powrotu na Stamford Bridge

60-latek pracował w “The Blues” dwukrotnie w latach 2004-2007 oraz 2013-2015

Chelsea kontaktowała się z Jose Mourinho

AS Roma w ostatnich latach stała się jednym z ważniejszych miejsc na piłkarskiej mapie Europy. Do stolicy Włoch przyjeżdżali fani i eksperci z całego świata, a wszystko to było zasługą Jose Mourinho. Medialność, a zarazem charyzma Portugalczyka sprawiły, że “Giallorossi” pod względem marketingowym stali się jednym z najlepszych klubów we Włoszech. Do pełni szczęścia zabrakło jednak sukcesów. Brak upragnionego awansu do Ligi Mistrzów oraz katastrofalny jak na razie sezon zakończył się dla Mourinho jego zwolnieniem.

Kariera 60-latka mogła mieć jednak inny przebieg. “Corriere dello Sport” ujawniło, że w maju 2023 roku Chelsea skontaktowała się z doświadczonym menadżerem. Angielski klub chciał, aby Mourinho zostawił Romę i po raz trzeci przejął stery w “The Blues”. Portugalczyk zdecydował się pozostać lojalny swojemu pracodawcy i odrzucił możliwość pracy w Londynie. Jak się okazało 8 miesięcy później, jego lojalność kosztowała go utratę pracy.

Mourinho w Chelsea miał udane obie kadencje. Najpierw pracował w Londynie w latach 2004-2007 i to pod jego wodzą klub zdobył pierwsze od 50-ciu lat mistrzostwo Anglii. Gdy po sześciu latach wrócił do “The Blues” powtórzył ten sukces, wygrywając Premier League w sezonie 2014/2015. Łącznie z drużyną ze Stamford Bridge wygrał 3 mistrzostwa kraju, 3 razy Puchar Ligi Angielskiej, Puchar Anglii oraz Tarczę Wspólnoty.

Czytaj więcej: De Rossi przemówił do piłkarzy Romy. Wymaga współpracy i poświęcenia