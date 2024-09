Milan może odetchnąć z ulgą. Kluczowy zawodnik wraca do gry

Alvaro Morata wyleczył już drobną kontuzję i ma być gotowy do gry w kolejnym ligowym spotkaniu, w którym Rossoneri zmierzą się z Venezią. To znakomite wieści dla trenera Paulo Fonseki.

Insidefoto di andrea staccioli / Alamy Na zdjęciu: Paulo Fonseca

Morata wyleczył kontuzję i jest gotowy do gry

Alvaro Morata znów musiał mierzyć się z problemami zdrowotnymi. W meczu przeciwko Torino, choć wszedł na boisko w drugiej połowie, doznał urazu, który okazał się być poważniejszy niż początkowo sądzono. Hiszpański napastnik opuścił dwa kolejne pojedynki Milanu z Parmą oraz Lazio, co było wielką stratą dla drużyny Paulo Fonseki. Wygląda jednak na to, że zdrowiem Moraty jest już wszystko w porządku, o czym donosi “Sky Sport”.

Alvaro Morata wraca do gry po trzech tygodniach przerwy spowodowanej kontuzją mięśniową. Powrót napastnika to doskonała wiadomość dla Milanu, który liczy na wzmocnienie ofensywy przed nadchodzącym spotkaniem. Nie jest jednak pewne, czy Fonseca zdecyduje się go wystawić już w wyjściowym składzie. Obecnie, bardziej prawdopodobną opcją wydaje się wejście z ławki w drugiej części spotkania.

Powrót Moraty będzie oznaczać duże wzmocnienie dla Milanu, który fatalnie rozpoczął obecną kampanię. Po remisie z Torino, w którym Hiszpan zdobył gola, Rossoneri w kolejnym spotkaniu niespodziewanie przegrali z Parmą, a następnie tylko zremisowali z Lazio. Dwa punkty po trzech kolejkach Serie A sprawiły, że zespół z Mediolanu znalazł się na odległej czternastej pozycji. Ekipa Fonseki w starciu z Venezią (sobota, godz. 20:45) liczy na zdobycie pierwszego kompletu punktów.

