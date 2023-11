IMAGO / Gribaudi/ImagePhoto Na zdjęciu: Miralem Pjanić

Miralem Pjanić spędził znaczną część kariery w Serie A

33-latek wybrał obrońcę, który najbardziej mu uprzykrzał grę

Tym zawodnikiem był Giorgio Chiellini

Pjanić: Nie znosiłem grać przeciwko Chielliniemu

Większość kibiców Serie A z uśmiechem na ustach wspomina karierę Miralema Pjanicia w Italii. Bośniacki pomocnik dał się tam poznać jako wszechstronny i utalentowany pomocnik, który potrafi czarować zagraniami. Jednak z biegiem czasu wychowanek Metz zaczął prezentować się coraz gorzej i w 2020 roku opuścił Juventus na rzecz Barcelony. Obecnie występuje Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Miralem Pjanić w ostatnim wywiadzie dla tiktokowego kanału “Storie di Pallone” wrócił myślami do Serie A. 33-latek został zapytany o defensora, przeciwko któremu grało mu się najtrudniej. Bez zastanowienia wskazał na Giorgio Chielliniego.

– Kiedy byłem w Romie, nie znosiłem grać przeciwko Chielliniemu. Miewaliśmy fizyczne starcia, a po nich Giorgio zmieniał się w aktora. Podchodził do mnie i przepraszał, a czasem nawet całował. Sędziowie wierzyli w jego skruchę i w ten sposób udawało mu się unikać żółtych kartek. Gdy znaleźliśmy się w jednej drużynie, byłem dużo spokojniejszy. Dobrze się dogadywaliśmy, bo to świetny facet i kolega. Na boisku był przebiegły, ale poza tym jest taki, jakim widzieli go kibice – powiedział Bośniak.

