Theo Hernandez zawieszony. Fonseca musi poszukać nowych rozwiązań

Theo Hernandez został zawieszony na dwa najbliższe mecze Milanu w Serie A, co oznacza, że nie zagra w starciach z Udinese i Bologną. Paulo Fonseca będzie musiał zatem poszukać nowych rozwiązań na boku defensywy.

Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Théo Hernandez

Fonseca ma sporo możliwości, by zastąpić Theo Hernandeza

Theo Hernandez miał trudny wieczór podczas przegranego meczu z Fiorentiną, który zakończył się wynikiem 2:1. Francuz nie tylko przyczynił się do straty gola przez rzut karny, ale również zmarnował swoją okazję z jedenastu metrów. Po końcowym gwizdku został wyrzucony z boiska za niesportowe zachowanie, co poskutkowało dwumeczową dyskwalifikacją. Oznacza to, że Milan musi znaleźć godnego zastępcę na lewej obronie, a wśród potencjalnych kandydatów jest kilka ciekawych nazwisk.

Pierwszym kandydatem jest Alex Jimenez, który już na początku sezonu został okrzyknięty przez Zlatana Ibrahimovicia jako „zastępca Theo”. Chociaż młody obrońca występuje regularnie w drużynie Milan Futuro, jeszcze nie zaliczył debiutu w seniorskiej drużynie pod wodzą Paulo Fonseki. Mimo to, w ostatnich meczach znajdował się na ławce rezerwowych, co może sugerować, że jest coraz bliżej szansy na grę.

Drugą opcją jest Filippo Terracciano, 21-letni zawodnik, który wcześniej grał dla Hellas Verona. Jest wszechstronny i potrafi występować po obu stronach boiska. Terracciano rozegrał już pełne 90 minut w starciu z Lazio na początku sezonu, co pokazuje, że trener Fonseca mu ufa i widzi w nim potencjał na regularne występy.

Kolejnym młodym zawodnikiem, który może zająć miejsce Hernandeza, jest Davide Bartesaghi. Ten piłkarz, również związany z Milan Futuro, zadebiutował już w Serie A, choć nie był to idealny debiut, gdyż został wyrzucony z boiska po zaledwie kilku minutach gry. Bartesaghi może jednak otrzymać kolejną szansę, szczególnie teraz, gdy drużyna potrzebuje zmienników na lewej stronie obrony.

Ostatecznym rozwiązaniem może być przestawienie jednego z prawych obrońców na lewą flankę. Davide Calabria, kapitan Milanu, ma doświadczenie i umiejętności, które pozwalają mu na elastyczność w obronie. W takim przypadku Emerson Royal mógłby wypełnić jego obowiązki na prawej stronie boiska, podczas gdy Calabria spróbowałby swoich sił na lewej stronie.

Zobacz również: Legia Warszawa łączona z Wimmerem? Nowe informacje