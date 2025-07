ŁKS Łódź dopiął kolejny transfer. Tym razem do zespołu trafił prawy defensora. Nowym zawodnikiem został Jasper Loffelsend, który dotychczas był związany z amerykańskim zespołem San Diego.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Jasper Loffelsend

Oficjalnie: Jasper Loffelsand wzmocnił ŁKS Łódź

ŁKS Łódź ma za sobą kompletnie nieudany sezon. Pierwszoligowiec zatem zaczął od początku letniego okienka transferowego poszukiwanie wzmocnień. Dotychczas do łódzkiego klubu trafiło wiele interesujących nazwisk. W tym m.in. Artur Craciun czy też Serhij Krykun. Podopieczni Szymona Grabowskiego natomiast już w piątek zainaugurują sezon Betclic 1. Ligi starciem ze Zniczem Pruszków.

Tymczasem w środę ŁKS Łódź ogłosił kolejny transfer. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej potwierdzony został transfer Jaspera Loffelsenda. Niemiec trafił do pierwszoligowca na zasadzie wolnego transferu, podpisując roczną umowę z opcją przedłużenia o kolejny sezon. Defensor poprzednio był związany z amerykańskim zespołem San Diego.

– Jasper wniesie do naszej drużyny mobilność, technikę użytkową i szybkość podejmowania decyzji. Potrafi odnaleźć się pod presją i skutecznie włączać się do gry ofensywnej, co wpisuje się w nasz model funkcjonowania na boisku. Jego elastyczność taktyczna i doświadczenie z różnych pozycji dadzą trenerowi dodatkowe opcje – powiedział Radosław Mozyrko na łamach strony klubowej.

Jasper Loffelsend znaczną część swojej kariery spędził w MLS. W amerykańskiej elicie Niemiec rozegrał 81 spotkań. W tym czasie strzelił dwa gole oraz zaliczył pięć asyst.