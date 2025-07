Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Sheringham o potencjalnym transferze Rashforda do Barcelony

Marcus Rashford został natychmiastowo skreślony przez Rubena Amorima po przyjściu do Manchesteru United. Drugą część minionego sezonu wychowanek Czerwonych Diabłów spędził w Aston Villi. The Villans nie skorzystali z opcji wykupu Anglika, przez co zespół z Old Trafford poszukuje mu nowego klubu. Jedną z opcji jest transfer do FC Barcelony.

Temat Marcusa Rashforda został ostatnio poruszony w wywiadzie z Teddym Sheringhamem. Legenda Manchesteru United, cytowana przez „Sky Sports”, jest przekonana, że Anglik nie zasłużył na przeprowadzkę do Dumy Katalonii.

– Jeśli ocenisz to, w jakim miejscu zawodowej kariery jest Marcus Rashford, to jako piłkarz chcesz grać dla topowych klubów jak Manchester United. Gdy tam już jesteś, to musisz to doceniać. Nie możesz tego odrzucać i mówić, że chcesz odejść – powiedział Teddy Sheringham.

– Kiedy słyszę kogoś mówiącego w taki sposób, to aż boli mnie dusza. Tak samo było w przypadku Pierre’a-Emericka Aubameyanga w Arsenalu. Mam nadzieję, że Rashford nie zrealizuje transferu, o którym tak marzy – kontynuował.

– Moja perspektywa jest taka, że jeśli idziesz z Manchesteru United do Barcelony, to jest to skok na wyższy poziom. Nie zasłużył na to – dodała legenda Manchesteru United.

Marcus Rashford w poprzednim sezonie rozegrał 17 spotkań dla Aston Villi. W tym czasie udało mu się czterokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczyć sześć asyst. Portal „Transfermarkt” wycenia angielskiego napastnika na 50 milionów euro.