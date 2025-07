Juventus planuje roszady w bramce! Di Gregorio dostanie nowego rywala

SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Michele Di Gregorio

Audero może zastąpić Perina w Juventusie

Juventus nie tylko wzmacnia obronę i atak, ale też planuje przetasowania w bramce. Trener Igor Tudor nie zamierza zmieniać podstawowego bramkarza, jednak roszady czekają pozycję numer dwa. Trzecim golkiperem pozostanie doświadczony Carlo Pinsoglio, który od lat pełni ważną rolę w szatni.

Jak podaje „Tuttosport”, Michele Di Gregorio po raz kolejny odrzucił ofertę z Anglii. Tym razem chodzi o Manchester City, który rozważał go jako następcę Edersona. Brazylijczykiem interesują się kluby z Arabii Saudyjskiej, Turcji i Włoch, w tym Napoli. Di Gregorio już rok temu nie przyjął propozycji Liverpoolu. Obecnie jest związany z Juventusem do 2029 roku, a kosztował klub blisko 21 milionów euro.

Tymczasem Starą Damę może opuścić Mattia Perin. Bramkarz urodzony w 1992 roku wzbudza zainteresowanie beniaminka Serie A – Sassuolo. Pojawiły się też spekulacje o Milanie, ale ten najprawdopodobniej wybierze Pietro Terracciano jako zmiennika Mike’a Maignana.

W kontekście następcy Perina mówi się o Emilie Audero. 27-latek wrócił do Como po wypożyczeniu do Palermo, ale Juventus rozpoczął już rozmowy w sprawie jego powrotu. Co ważne, Audero jest wychowankiem Bianconerich, co ułatwia jego rejestrację w kadrze na rozgrywki ligowe i europejskie.

Zobacz również: Juventus wreszcie dogadał się z Porto. Tyle zapłaci za Conceicao