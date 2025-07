Milan przyspiesza. Nowy duet bocznych obrońców coraz bliżej

Milan chce rozwiązać problem z obsadą boków defensywy. Według „Sky Sport” klub pracuje nad transferami Marca Pubilla z Almerii oraz Frana Garcii z Realu Madryt, by wzmocnić oba skrzydła obrony.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Pubill i Garcia na celowniku Milanu

Milan mierzy się z poważnymi brakami na bokach obrony. Theo Hernandez odszedł do Al Hilal, Calabria nie jest już brany pod uwagę, Florenziemu wygasł kontrakt, Walker nie został wykupiony, a Emerson Royal może zostać sprzedany. W klubie zostali jedynie młodzi Jimenez i Bartesaghi, co zmusza Rossonerich do natychmiastowego działania.

Według „Sky Sport” Milan zrezygnował z Gueli Doue ze Strasburga, ponieważ jego cena – między 25 a 28 milionów euro – została uznana za zbyt wysoką. Zamiast tego klub chce skupić się na Marcu Pubillu z Almerii. Rossoneri chcą wyprzedzić zainteresowanie Barcelony i Wolverhampton i już w najbliższym czasie mogą złożyć ofertę opiewającą na 15 milionów euro z bonusami.

Pubill to gracz urodzony w 2003 roku. Zawodnik cieszy się dużym uznaniem Massimiliano Allegriego. Uznawany jest za piłkarza o sporym potencjale, łączącego technikę z dynamiką. To może być długofalowa inwestycja Milanu w przyszłość.

Równolegle toczą się rozmowy z Realem Madryt w sprawie Frana Garcii. Lewy obrońca chciałby odejść, ponieważ nie ma gwarancji gry. Milan nawiązał pierwszy kontakt, a dobre relacje z hiszpańskim klubem mogą ułatwić porozumienie. Garcia został wyceniony na 20 milionów euro i może wkrótce zasilić szeregi Rossonerich. Oba transfery są jak najbardziej w zasięgu finansowym Rossonerich.

