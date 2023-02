PressFocus Na zdjęciu: Milan Skriniar

Włoskie media uważają, że Inter Mediolan nie odstawi na boczny tor Milana Skriniara, który nie chciał przedłużyć kontraktu z nerazzurrimi, a po sezonie trafi do Paris Saint-Germain jako wolny zawodnik.

We wtorek wiele pisało się we włoskiej prasie, że Milan Skriniar jeszcze w ostatnich godzinach okienka transferowego może trafić do Paris Saint-Germain, z którym osiągnął porozumienie w sprawie indywidualnej umowy. Ostatecznie Inter Mediolan nie dogadał się z Francuzami, a Słowak najbliższe kilka miesięcy spędzi na San Siro.

Inter w ten sam dzień rozgrywał mecz z Atalantą Bergamo w ramach ćwierćfinału Pucharu Włoch, który zakończył się wygraną nerazzurrich 1:0. Milan Skriniar ten mecz oglądał z domu. Obrońca nie pojawił się nawet na trybunach San Siro, aby nie zaogniać napiętej w klubie sytuacji.

Beppe Marotta, dyrektor sportowy Interu, przed meczem z La Deą w telewizyjnym wywiadzie podkreślił, że klub szanuje decyzję swojego zawodnika i jednocześnie oczekuje od niego maksymalnego zaangażowania do końca sezonu, aby pomóc Interowi w osiągnięciu zamierzonych celów.

La Repubblica potwierdza, że Skriniar nie zostanie odstawiony na boczny tor w Interze Mediolan. Według tamtejszych dziennikarzy reprezentant Słowacji ma być do dyspozycji Simone Inzaghiego w nadchodzących derbach Mediolanu.

