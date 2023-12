IMAGO / Buzzi Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Juventus wygrał 2-1 z Monzą, dzięki czemu znalazł się na szczycie Serie A

Dwie bramki padły w doliczonym czasie gry

Max Allegri oczekuje, że drużyna będzie trzymać podobny poziom w następnych tygodniach

Juventus wyszarpał zwycięstwo po szalonej końcówce

Massimiliano Allegri mógł odetchnąć z ulgą po ostatnim gwizdku sędziego na Stadio Brianteo. Jego podopieczni mimo wypuszczenia z rąk prowadzenia w ostatnich minutach, byli w stanie szybko odpowiedzieć bramką. Ostatecznie wyszarpali ważne zwycięstwo, które pozwoliło im zająć 1. miejsce w Serie A. Przynajmniej do czasu rozstrzygnięcia spotkania Interu. Włoski szkoleniowiec na konferencji prasowej docenił klasę rywala i przyznał, że nie było to łatwe spotkanie. Jednocześnie zaapelował do piłkarzy Juventusu, że muszą utrzymać poziom z meczu z Monzą, aby pozostać w czubie ligi w najbliższych tygodniach.

– To ważne zwycięstwo, ponieważ przyszło nam mierzyć się z silną drużyną, która dobrze gra – powiedział.

– Mieliśmy szansę podwyższyć prowadzenie, ale rywale utrzymywali się przy piłce. My nie podejmowaliśmy ryzyka. Zostawiliśmy zbyt dużo miejsca Carboniemu, który jest dobrym zawodnikiem. Zareagowaliśmy natychmiast. Należą się słowa uznania piłkarzom, bo pokazali, jak bardzo chcieli wygrać ten mecz – podsumował mecz Allegri.

– Nie możemy teraz przestać. Wręcz przeciwnie. Musimy trzymać podobny poziom w każdym następnym tygodniu, aby pozostać jak najbliżej szczytu tabeli – dodał.