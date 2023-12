Imago / Franco Romano Na zdjęciu: Marko Arnautović

Marko Arnautović doznał kontuzji w meczu z Napoli

Po szczegółowych badaniach okazało się, że Austriak ma złamany palec

W połowie listopada wrócił do gry po poprzedniej kontuzji

Marko Arnautović z kolejną kontuzją

Marko Arnautović, póki co nie może zaliczyć pobytu w Mediolanie do udanych. Austriak na początku sezonu był tylko rezerwowym, a pod koniec września doznał kontuzji, która wykluczyła go z gry na prawie dwa miesiące. Niedawno ponownie wybiegł na murawę, lecz w ostatnim meczu z Napoli po raz kolejny przytrafiła mu się kontuzja. Choć przebywał na boisku zaledwie 5 minut, to w tym czasie złamał palec lewej ręki. Na szczęście złamanie nie wyklucza go z dalszej gry. Napastnik Interu będzie przez 3 tygodnie nosił specjalny usztywniacz.

Reprezentant Austrii przed transferem do “Nerazzurrich” występował w Bolonii. W poprzednim klubie był gwiazdą nie tylko zespołu, ale całej Serie A. Przez dwa sezony w “Rossoblu” zagrał 58 spotkań, w których strzelił 25 bramek. Dla 34-latka jest to druga przygoda z Interem. Wcześniej był piłkarzem “Il Biscione” w sezonie 2009-2010, gdy klub zdobywał potrójną koronę.