Juventus ostatnio otrzymał jednoznaczny komunikat, dający do zrozumienia, że w tym sezonie nie zostanie ukarany odjęciem 15 punktów. Kara została zawieszona i ewentualnie po ponownym rozpatrzeniu sprawy może zostać odwieszona, ale będzie obowiązywać już w kolejnej kampanii. Nowe wieści sugerują, że włoska ekipa może zostać wykluczona z rozgrywek UEFA.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Juventus w najbliższym czasie nie może czuć się komfortowo

Starej Damy przywrócono ostatnio odjęte 15 punktów w Serie A, ale widmo dotkliwej karty wciąż jest nad ekipą z Allianz Stadium

La Gazzetta dello Sport przekazała nowe wieści dotyczące klubu z Turynu

UEFA może wykluczyć Juventus z europejskich pucharów

Juventus w tym sezonie nie zachwyca swoją grą. Bianconeri co prawda wciąż mają szanse na wywalczenie miejsca premiowanego grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów, a także mogą wygrać Ligę Europy i Puchar Włoch. Ostatnio jednak media przekazały niepokojące wieści w kontekście Juve.

La Gazzetta dello Sport ujawnił, że UEFA przygotowuje się do ukarana Juventusu wykluczenie z europejskich pucharów z powodu rzekomego sfałszowania zysków kapitałowych. W materiale włoskiego dziennika szczegółowo jest opisane, w jaki sposób przedstawiciele Europejskiej Unii Piłkarskiej przygląda się problemom prawny Bianconerich w ostatnim roku. UEFA miała jednocześnie sama prowadzenie dochodzenie w sprawie praktyk finansowych klubu, otrzymując niezliczone dokumenty z prokuratury w Turynie.

Prawdziwym zagrożeniem dla Juventusu jest Finansowe Fair Play. We wrześniu 2022 roku klub został ukarany przez UEFA grzywną w wysokości 3,5 mln euro za naruszenie tych zasad i podpisał różne umowy, pozwalające uniknąć kolejnej kary w wysokości 19,5 mln euro. Umowy te opierały się na bilansach dostarczonych przez Starą Damę, tych samych dokumentach, które są obecnie przedmiotem dochodzeń prokuratury w Turynie i FIGC.

Jeśli Juventus nie zakwalifikuje się do Ligi Mistrzów, Ligi Europy lub Ligi Konferencji Europy, UEFA nie będzie miała pilnej potrzeby, co pozwoli im czekać na włoski wymiar sprawiedliwości. Byłoby to jednak problematyczne dla Bianconerich, ponieważ ewentualne wykluczenie z rozgrywek mogłoby zostać przesunięte na sezon 2024-25.