Według La Gazzetta dello Sport Juventus latem spróbuje sprowadzić do Turynu Kalidou Koulibaly'ego. Defensor po transferze do Chelsea nie zachwyca i jest często krytykowany.

PressFocus Na zdjęciu: Kalidou Koulibaly

Juventus latem poszuka wzmocnień defensywy

Na radarze Starej Damy ponownie znalazł się Koulibaly

Senegalczyk po transferze z Napoli do Chelsea nie zachwyca

Koulibaly wróci latem do Włoch?

Juventus podczas letniego okienka transferowego na pewno poszuka wzmocnień defensywy. Bonucci i Alex Sandro nie dają już tyle drużynie, co parę lat temu i Stara Dama z pewnością musi znaleźć ich następców.

Koulibaly był jednym z najlepszych obrońców na włoskich boiskach, gdy występował w Napoli. Juventus interesował się nim przez dłuższy czas, ale w finansowej rywalizacji z Chelsea był bez szans. Defensor zdecydował się na transfer na Stamford Bridge.

Jednak jego czas w Chelsea z pewnością nie należy do najbardziej udanych. Koulibaly nie nawiązuje formą do występów z gry dla Napoli i często też jest krytykowany. Niewykluczone, że władze The Blues zdecydują się na jego sprzedaż podczas kolejnego okienka transferowego. Według La Gazzetty dello Sport tą sytuację spróbuje wykorzystać Juventus, który ponownie zainteresował się Senegalczykiem. Allegri uważa, że wraz z Bremerem stworzyłby znakomity duet środkowych obrońców.

