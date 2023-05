PressFocus Na zdjęciu: Luis Enrique

Totti odniósł się do ostatniej burzy na ławce trenerskiej Napoli

Włoch jest zdania, że Luis Enrique jest idealnym następcą Luciano Spallettiego

Legenda Romy miała okazję współpracować z oboma trenerami

“Luis Enrique przeszedł do historii jako piłkarz i trener”

W piątkowym wydaniu dziennika “Corriere dello Sport” ukazał się wywiad z Francesco Tottim. Włoch w rozmowie z dziennikarzami z uznaniem wypowiedział się o Luisie Enrique, który latem ma zastąpić Luciano Spallettiego w Napoli. Legenda Romy miała okazję współpracować z oboma szkoleniowcami.

– Luis Enrique byłby idealny dla Napoli. Lubię go, podziwiam i myślę, że spokojnie poradziłby sobie w tej drużynie. Jest on dobrą i pokorną osobą. Przeszedł do historii jako trener oraz piłkarz i myślę, że byłby dobrą opcją dla Napoli. Pod względem stylu gry oraz prowadzenia sesji treningowych jest bardzo podobny do Spallettiego. Zobaczymy, czy Aurelio De Laurentiis wybierze Luisa Enrique, ale myślę, że byłaby to dla nich doskonała opcja – mówił Francesco Totti.

Luciano Spalletti poprowadził Napoli do pierwszego od ponad trzech dekad mistrzostwa Włoch. Szkoleniowiec prawdopodobnie pożegna się z zespołem po sezonie. Jeśli faktycznie tak się stanie, to 64-latek opuści Neapol jako wielki triumfator, którego pokochały trybuny Stadio Diego Armando Maradona.

