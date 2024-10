Linetty przejmie ważną rolę w Torino

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Karol Linetty

Opaska kapitana dla Karola Linetty’ego

Karol Linetty jest zawodnikiem FC Torino od września 2020 roku. Wcześniej przez cztery lata reprezentował Sampdorii, z której odszedł za 7,5 mln euro. Włoskie media chwalą polskiego pomocnika, który prezentuje wysoką dyspozycję w Serie A. Mimo to, selekcjoner Michał Probierz pomija 29-latka przy powołaniach do reprezentacji Polski. Jego ostatni mecz w kadrze miał miejsce we wrześniu przeciwko Albanii w el. Euro 2024.

Okazuje się teraz, że Linetty zostanie kapitanem turyńskiego klubu, ponieważ poważnej kontuzji kolana doznał Kolumbijczyk Duvan Zapata. Napastnik zerwał więzadła krzyżowe, a we wtorek przeszedł udaną operację w Lyonie. Piłkarz najpewniej w obecnym sezonie nie pojawi się na boisku.

– Na Linettym spoczywa zarówno ciężar, jak i zaszczyt pełnienia roli kapitana Torino. Jako jeden z weteranów w szatni, jego poświęcenie i nieustanny duch walki doskonale wpisują się w historyczne wartości drużyny – pisze Toronews.net.

W styczniu tego roku Torino automatycznie przedłużyło kontrakt byłego zawodnika Lecha Poznań do końca czerwca 2025 roku. 47-krotny reprezentant Polski rozegrał dla Granaty 120 meczów i zdobył dwie bramki. Łącznie w Serie A wystąpił w 233 spotkaniach. W najbliższej kolejce ligowej Torino zmierzy się z Cagliari.