Czesław Michniewicz nie podbił Maroka i rozgrywek Botola Pro Inwi. Były selekcjoner reprezentacji Polski został zwolniony z FAR Rabat, donosi Maciej Kaliszuk.

MB Media Solutions / Alamy Na zdjęciu: Czesław Michniewicz

Michniewicz znowu na bezrobociu

13 lip 2024 roku- to data rozpoczęcia pracy byłego trenera reprezentacji Polski w Maroku. Czesław Michniewicz objął FAR Rabat i zakończył dziesięciomiesięczny okres bez prowadzenia jakiegokolwiek zespołu. W październiku poprzedniego roku dwukrotny mistrz Polski rozstał się z Abha Club z Arabii Saudyjskiej.

Michniewicz zaczął przygodę od porażki w CAF-Champions League 1:2 z Remo Stars FC. W rewanżu FAR Rabat wygrał 2:0 i awansował do kolejnej rundy. To zwycięstwo rozpoczęło znakomitą serię stołecznej ekipy, która w sześciu meczach nie doznała ani jednej porażki, wygrywając cztery spotkania. Jednak później przyszła ligowa porażka z Difaâ El Jadida i remis z Ittihad Tanger.

Później FAR Rabat zaliczył dwie przegrane w Excellence Cup – najpierw 0:2 z Hassanią d’Agadir, a później 0:1 z Union Yacoub El-Mansour. To przelało czarę goryczy, a plotki o potencjalnym zwolnieniu 54-latka ostatecznie się potwierdziły. Jako pierwszy poinformował o tym Maciej Kaliszuk z Przeglądu Sportowego Onet. Czesław Michniewicz zakończył przygodę w Maroku po 95 pracy.