Serie A: Bonucci bohaterem Juventusu w Rzymie

PressFocus Na zdjęciu: Leonardo Bonucci

Juventus skromnie wygrał z Lazio na wyjeździe. Leonadro Bonucci wykorzystał w pierwszej połowie rzut karny. Jak się okazało, był to gol na wagę trzech punktów dla Starej Damy.

Spotkanie Lazio z Juventusem było hitem 13. kolejki Serie A

Stara Dama wyszła zwycięsko z pojedynku w Rzymie

Bramkę na wagę trzech punktów strzelił z rzutu karnego Leonadro Bonucci

Marsz Juventusu w górę tabeli

Sobotnie spotkanie było bez wątpienia jednym z hitów trzynastej kolejki Serie A. Dwie ekipy występujące w europejskich pucharach mierzyły się na Stadio Olimpico w Rzymie. W pierwszym etapie spotkania najważniejsze wydarzenie miało miejsce tuż przed upływem kwadransa. To wówczas Danilo doznał kontuzji i został zmieniony przez Dejana Kulusevskiego. Dosłownie kilka minut później Danilo Cataldi sfaulował Alvaro Moratę w polu karnym, za co arbiter musiał podyktować jedenastkę. Do piłki podszedł Leonardo Bonucci i pewnym strzałem wyprowadził Starą Damę na prowadzenie.

Mogłoby się wydawać, że Lazio po zmianie stron ruszy do ataku. Nic podobnego. Podopieczni Maurizio Sarriego nie potrafili stworzyć zagrożenia pod bramką Wojciecha Szczęsnego, a mało tego, po raz kolejny nie tworzyli jedności we własnej szesnastce.

Na dziesięć minut przed końcem Pepe Reina ściął we własnej szesnastce Federico Chiesę, a przed szansą na dublet stanął Bonucci. Doświadczony stoper stanął na wysokości zadania: pewnym uderzeniem przypieczętował triumf Starej Damy.

Kibice Lazio liczyli na występ Ciro Immobile, ale zawiedli się, bo Włoch nie wstał nawet z ławki rezerwowych. Zawodem dla nich był również wynik spotkania starcia z Juventusem, po którym Stara Dama zrównała się punktami z zespołem z Rzymu.