Frosinone trzecim spadkowiczem z Serie A

Już wcześniej było wiadomo, że z Serie A pożegnała się Salernitana oraz Sassuolo. Ekipa z Salerno ma za sobą fatalny sezon, w którym zdobyła jedynie 17 punktów, a bilans bramkowy to 32:81. Neroverdi również się nie popisali i zaliczyli kiepską kampanię. Od tygodni byli faworytami do spadku, co ostatecznie potwierdziło się w maju. Trzecim spadkowiczem zostało natomiast Frosinone. Empoli przed ostatnią serią gier miało punkt straty do Udinese i dwa do Frosinone, ale zdołało rzutem na taśmę pokonać AS Romę 2:1, natomiast w bezpośrednim starciu Bianconeri okazali się lepsi do zespołu z Lacjum, które pożegnało się z włoską elitą.

Mistrzem Włoch został Inter Mediolan, a wicemistrzem AC Milan. Jedyną niewiadomą pozostaje miejsce Atalanty na koniec sezonu. La Dea 2 czerwca rozegra zaległy mecz z Fiorentiną, po którym może przeskoczyć trzeci w tabeli Juventus. Obecnie zespół z Bergamo jest czwarty. Ponadto Atalanta dzięki zwycięstwu z Torino odebrała Romie szansę na Ligę Mistrzów. Włosi mogli mieć 6 drużyn w elicie, ale z uwagi na to, że podopieczni Gasperiniego sezon zakończą minimum na czwartym miejscu to triumf w Lidze Europy stracił na znaczeniu.

Natomiast w środę Fiorentina rozegra z Olympiacosem finał Ligi Konferencji. Jeśli zespół z Florencji pokona Greków to zapewni sobie udział w przyszłorocznej edycji Ligi Europy. To z kolei sprawi, że dziewiąte w tabeli Torino zagra w Lidze Konferencji. Obecnie to ósma w tabeli Serie A Viola ma zapewniony udział w tym turnieju. Jeśli Fiorentina odniesie sukces na arenie międzynarodowej to największym przegranym w Serie A zostanie Napoli. Mistrz z poprzedniego sezonu zakończył sezon na dziesiąte lokacie, podczas gdy pierwszych dziewięć drużyn będzie rywalizować w europejskich pucharach.

