Włosi mogli mieć sześć drużyn w Lidze Mistrzów, ale Atalanta nie kalkulowała

Zwycięstwo Atalanty 3:0 z Torino oznacza, że AS Roma nie zakwalifikuje się do Ligi Mistrzów, ponieważ La Dea zakończy sezon na co najmniej czwartym miejscu. Włoska Serie A mogła mieć aż sześciu przedstawicieli w kolejnej edycji tych elitarnych rozgrywek, ale tak się nie stanie.