Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Kacper Urbański

Urbański: Jestem cierpliwy

Kacper Urbański trzy lata temu przeniósł się z Lechii Gdańsk do włoskiej Bolonii. Utalentowany pomocnik szybko przechodził przez kolejne szczeble wiekowe, a teraz odgrywa coraz ważniejszą rolę w drużynie prowadzonej przez Thiago Mottę. 19-latek w bieżącym sezonie Serie A rozegrał 18 meczów.

Thiago Motta zachwalał na początku tego roku Urbańskiego. Włoski trener podkreślał, że przed Urbańskim wielka przyszłość. W miniony weekend zagrał pełne spotkanie przeciwko Monzy (0:0). Poprzednio od pierwszej do ostatniej minuty zagrał w styczniu z Cagliari (1:2). – Gram regularnie w zespole, który walczy o grę w Lidze Mistrzów. Zrobiłem w tym czasie duży postęp w swojej karierze – oznajmił Urbański..

– Czuję, że zrobiłem duży postęp w kwestii technicznej, ale też taktycznej i mentalnej. Cieszę się, że mogę współpracować z tak znakomitym szkoleniowcem. To mój pierwszy trener w seniorskiej piłce, który mi zaufał i daje mi tak dużo minut gry – przyznał.

Środkowy pomocnik wciąż czeka na swoje premierowe trafienie we Włoszech. – Jestem cierpliwy, ale to oczywiste, że chcę też mieć konkrety i w tej statystyce. To dla mnie bardzo ważne, bo jestem ofensywnym zawodnikiem – dodał.

Zdradził też, jak Motta traktuje piłkarzy. – Jest to trener kontaktowy, jednak nie przeprowadza indywidualnych rozmów z piłkarzami. Ale cały czas czujemy jego wsparcie, w trakcie meczów chce pomóc każdemu z nas – przekazał.