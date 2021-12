Pressfocus Na zdjęciu: Arthur Melo

Arthur Melo był jednym z największych transferów błędów Juventusu FC w ostatnich latach. Wiele jednak wskazuje na to, że brazylijski pomocnik zimą opuści stolicę Piemontu.

Sevilla FC i Paris Saint Germain są najbardziej zainteresowane pozyskaniem Arthura Melo

Otoczenie brazylijskiego pomocnika także składa się ku przeprowadzce

Brazylijski pomocnik marzy o występie na MŚ w Katarze

Fatalna wymiana Barcelony i Juventusu

21-krotny reprezentant Brazylii na Juventus Stadium trafił latem 2020 z FC Barcelona. W odwrotnym kierunku, w ramach wymiany powędrował Miralem Pjanic. Oba kluby fatalnie wyszły na tej wymianie. Bośniacki pomocnik nigdy w 100% nie zadomowił się na Camp Nou i już po roku opuścił stolicę Katalonii, by udać się na wypożyczenie do Besiktasu. Pobyt Arthura w Juventusie też nie był pasmem sukcesów. W debiutanckim sezonie w barwach Starej Damy, niby wystąpił w 30 meczach we wszystkich rozgrywkach, ale rzadko kiedy spędził na murawie całe 90 minut. W bieżącej kampanii na boisko wychodził ledwie osiem razy (po cztery gry w Serie A i Lidze Mistrzów).

Brazylijczyk w Turynie nie dał się poznać z dobrej gry, ale z problemów poza boiskowych już tak. Regularnie spóźniał się na treningi, czym w końcu doprowadził do wściekłości trenera Massimiliano Allegriego. A i otoczenie samego piłkarza zdaje sobie sprawę, że w dłużej perspektywie, jego pobyt w Juve nie ma większego sensu.

Sevilla na czele chętnych

– Myślimy o różnych opcjach dla Arthura, jego celem jest bowiem udział w MŚ – powiedział parę dni temu w rozmowie z “Tuttosport”, jego agent, Federico Pastorello. Pomocnik Bianconerich ostatni raz jednak wystąpił w reprezentacji Brazylii rok temu, w eliminacyjnym meczu z Urugwajem. Od tego czasu, selekcjoner Tite nie korzystał z jego usług.

Mimo słabej formy, “La Gazetta dello Sport” informuje, że parę klubów i tak poważnie jest zainteresowanych usługami 25-letniego Brazylijczyka. W grę jednak prawdopodobnie wchodzić będzie wypożyczenie.

Największe szanse, zdaniem włoskiej prasy, na ściągnięcie zimą Arthura ma Sevilla FC, która miała już nawiązać z nim kontakt. Zainteresowanie wykazuje PSG, które do Turynu w ramach wymiany, miałoby wysłać Mauro Icardiego. Argentyński snajper podobno z ochotą miałby przystać na ponowne występy w Serie A.

Mniej prawdopodobne wydają się za to doniesienia o odejściu Arthura do Bayernu Monachium, Lazio czy Liverpool FC.

