fot. PressFocus Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Juventus FC pokonał we wtorkowy wieczór 2:0 Cagliari Calcio. Jednym z bohaterów Starej Damy został Wojciech Szczęsny, który popisał się w boju z Rossoblu świetnym interwencjami. Polski bramkarz po zakończeniu meczu podzielił się swoimi przemyśleniami na temat zwycięskiego boju swojego zespołu.

Juventus już od sześciu meczów pozostaje bez porażki, licząc wszystkie rozgrywki

We wtorkowy wieczór turyńczycy po raz piąty w tej kampanii wygrali 2:0

Po zakończeniu starcia z Rossoblu nie do końca zadowolony z gry Juve był Wojciech Szczęsny

Szczęsny: czasami Juve gra arogancko, nie lubię tego

Juventus FC odniósł w starciu z Cagliari Calcio dziesiąte zwycięstwo w sezonie, dzięki czemu legitymuje się dorobkiem 34 oczek. W trakcie trwającego sezonu Stara Dama zanotowała też cztery remisy i pięć porażek.

Szczęsny w pomeczowej rozmowie ujawnił natomiast, co nie podoba mu się w grze jego drużyny. Można spodziewać się, że polski bramkarz będzie miał w swojej opinii wielu zwolenników wśród kibiców Bianconerich.

– Wykonaliśmy dobrą robotę, ale wciąż mamy wiele do poprawy, zarówno w obronie, jak i ataku. Czasem przy stanie 1-0 odprężamy się i cofamy się zbyt głęboko do obrony. Na dłuższą metę nie jest to zbyt dobre. W takich sytuacjach gramy arogancko, nie podoba mi się to – mówił Szczęsny cytowany przez Football Italia.

– Zdarzyło się to wiele razy, m.in. w Wenecji. Zbyt często cofamy się w drugich połowach meczów do obrony. Nie możemy grac tak, że obniżamy poziom intensywności na 10-15 minut. Akurat tym razem wszystko ułożyło się po naszej myśli, ale z Venezią straciliśmy dwa punkty. Nie możemy grac tak w kolejnych spotkaniach – przekonywał reprezentant Polski.

Juve kolejny mecz rozegra już w po przerwie świąteczno-noworocznej. Ogólnie przed ekipą z Turynu maraton trudnych starć. W najbliższym czasie ekipa z Turynu zmierzy się kolejno w lidze z SSC Napoli i Romą. Tymczasem w boju o Superpuchar Włoch z Interem Mediolan.

Czytaj więcej: Szczęsny uratował Juventus, wymęczona wygrana Starej Damy

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin