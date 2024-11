Juventus znów bez gwiazdora. Motta woli być ostrożny

Douglas Luiz, kluczowy letni nabytek Juventusu, nie pojawi się na boisku w sobotnich derbach Turynu przeciwko Torino. Thiago Motta potwierdził, że mimo wcześniejszego powrotu do kadry na mecz z Lille, brazylijski pomocnik wciąż nie jest w pełni gotowy do gry.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta

Douglas Luiz nadal z problemami zdrowotnymi

Douglas Luiz dołączył do składu Juventusu na mecz Ligi Mistrzów z Lille, co miało przyspieszyć jego powrót do pełnej sprawności. Jednak, jak wyjaśnił Thiago Motta, po ostatnim treningu zawodnik zgłosił, że wciąż nie czuje się na 100% gotowy do gry. – Wspólnie z lekarzami i Douglasem zdecydowaliśmy, by nie ryzykować jego zdrowia. Zobaczymy, jak będzie wyglądała jego sytuacja na kolejne spotkania – powiedział szkoleniowiec. Podobnie niepewny jest powrót innych kontuzjowanych zawodników, takich jak Nico Gonzalez czy Arek Milik, którzy wciąż potrzebują czasu na pełną regenerację.

Przed nadchodzącym meczem z Torino, Juventus pozostaje niepokonany w Serie A, choć z dorobkiem sześciu remisów zajmuje dopiero szóste miejsce. Derbowe spotkanie jest wyjątkowym wydarzeniem nie tylko dla klubu, ale i dla kibiców, co Motta podkreślił w piątkowej konferencji prasowej. – Widzę w drużynie zaangażowanie i motywację, która jest niezbędna w tak ważnym meczu. Atmosfera będzie wyjątkowa, a nasi fani dodadzą nam energii. Chcemy pokazać pełnię naszych możliwości i narzucić swój styl gry – powiedział z optymizmem trener.

Motta zaznaczył, że trzy dni odpoczynku po starciu z Lille to istotny czas, który pozwolił na odnowienie sił i koncentrację przed derbami. – Drużyna jest w pełni skoncentrowana – zarówno zawodnicy wyjściowej jedenastki, jak i ci, którzy wejdą z ławki, będą gotowi dać z siebie 200% – podkreślił Motta, wyrażając wiarę w zespół.

