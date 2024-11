Hummels rozważa zaskakującą decyzję. Były mistrz świata jest niezadowolony

Mats Hummels rozważa odejście z AS Romy już w styczniu. Niespodziewana decyzja Ivana Jurica, aby nie wystawiać go w meczu Ligi Europy przeciwko Union Saint-Gilloise, może przyspieszyć odejście niemieckiego obrońcy, który jest rozczarowany swoją sytuacją w klubie.

Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Mats Hummels

Hummels myśli o powrocie do Bundesligi

Mats Hummels, mistrz świata z 2014 roku, dołączył do Romy na zasadzie wolnego transferu we wrześniu, podpisując roczny kontrakt. Były obrońca Borussii Dortmund był typowany na zastępstwo nieobecnego Evana N’dicki, jednak trener Ivan Juric zaskoczył wszystkich, wybierając na tę pozycję Bryana Cristante, pomocnika przystosowanego do gry w defensywie. Decyzja wywołała szok w szatni Romy, a zawodnicy początkowo sądzili, że źle zrozumieli zamiary trenera.

Juric już wcześniej sugerował, że widzi Hummelsa głównie jako rezerwowego. Po ostatniej absencji Niemca, wyjaśnił w mediach, że była to „czysto techniczna decyzja” mająca na celu dobranie składu z najlepszymi szansami na wygraną. Mimo to brak zaufania ze strony Jurica sprawia, że Hummels coraz poważniej myśli o odejściu z Romy. Według doniesień “Corriere dello Sport”, zawodnik ma już kilka ofert powrotu do Bundesligi, co mogłoby zapewnić mu regularną grę.

Odejście Hummelsa w styczniu zależy nie tylko od niego samego, lecz także od sytuacji w Romie. Występy Giallorossich pod wodzą Jurica pozostawiają wiele do życzenia – z 11 meczów wygrali jedynie cztery, co stawia przyszłość trenera pod znakiem zapytania. Ewentualna zmiana trenera mogłaby wpłynąć na jego rolę w rzymskim klubie. Obecnie jednak Hummels składnia się ku powrotowi do Bundesligi.