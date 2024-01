Jasna deklaracja Juventusu. Gwiazdor nie na sprzedaż

fot. Imago/Marco Canoniero Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Dusan Vlahović nie opuści Juventusu w trakcie sezonu

Dyrektor sportowy klubu zapewnił, że Serb nie jest na sprzedaż

Media sugerowały, że interesuje się nim Arsenal

Juventus nie rozstanie się z najlepszym strzelcem

Dusan Vlahović przybył do Juventusu w styczniu 2022 roku za kwotę przekraczającą 80 milionów euro. W Turynie wiązano z Serbem olbrzymie nadzieje – miał stać się liderem ofensywy i docelowym następcą takich snajperów, jak Gonzalo Higuain czy Cristiano Ronaldo. Jego dotychczasowy pobyt w tym klubie nie jest natomiast przesadnie satysfakcjonujący. Latem sugerowano, że czeka go przeprowadzka do Premier League, natomiast Stara Dama finalnie go nie puściła.

Ostatnie tygodnie są dla Vlahovicia nieco bardziej udane. W tym sezonie uzbierał sześć ligowych trafień, do czego dołożył także dwie asysty. Sztab szkoleniowy jest zadowolony z jego ciężkiej pracy na szerokości całego boiska, co dla Massimiliano Allegriego jest równie ważne, jak zdobywanie bramek.

W mediach pojawiły się sugestie, że Arsenal wykazuje zainteresowanie reprezentantem Serbii i może sprowadzić go do siebie. Juventus nie bierze jednak takiej opcji pod uwagę, o czym otwarcie przyznaje dyrektor sportowy.

– Oferta z Arsenalu? Nic mi o tym nie wiadomo, nie miało to miejsca. Vlahović nie jest na sprzedaż – zadeklarował Giuntoli.

