PressFocus Na zdjęciu: Simone Inzaghi

Inzaghi przedłuża serie debiutantów

Inter Mediolan po emocjonującym meczu w 33. kolejce włoskiej Serie A pokonał 2:1 AC Milan. Nerazzurri tym zwycięstwem przypieczętowali zdobycie 20. w historii mistrzostwa Włoch. Podopieczni Simone Inzaghiego na pięć kolejek przed końcem sezonu mogą się już zrelaksować, bowiem teoretycznie sezon dla nich właśnie się zakończył.

Jak poinformował portal Football Italia zdobycie Scudetto przez Inter to także kontynuowanie pewnej serii w rozgrywkach ligi włoskiej. Od sezonu 2021/2022 po najważniejsze trofeum na Półwyspie Apenińskim sięga szkoleniowiec, który wcześniej nie miał okazji wygrać mistrzowskiego tytułu. Najpierw po raz pierwszy w swojej karierze po historyczne zwycięstwo sięgnął Stefano Pioli. Rok później jego sukces po wspaniałym sezonie powtórzył Luciano Spalletti.

Teraz do grona debiutantów, którzy sięgnęli po upragniony tytuł dołączył Simone Inzaghi. 48-latek po latach pracy w Serie A w końcu doczekał się zdobycia mistrzostwa Włoch. Co więcej, zrobił to w stylu, który przejdzie do historii. Inter miał jeden z najbardziej dominujących sezonów w historii ligi włoskiej.

Trzy sezony, sześć trofeów

Kadencja włoskiego szkoleniowca w Nerazzurri upływa pod znakiem dominacji Interu na krajowym podwórku. Choć dopiero po raz pierwszy pod wodzą 48-latka wygrali ligę, to wcześniej trzy razy z rzędu triumfowali w Superpucharze Włoch oraz odnieśli dwukrotnie zwycięstwo w Pucharze Włoch. Simone Inzaghi już zapisał się w historii mediolańskiego klubu, bowiem dołączył do grona najbardziej utytułowanych trenerów Interu w XXI. w. Ilością zdobytych trofeów może się równać z takimi menadżerami jak Roberto Mancini i Jose Mourinho.