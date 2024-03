Imago / Tiziano Ballabio Na zdjęciu: Simone Inzaghi

Simone Inzaghi dostanie nowy kontrakt

Obecna umowa z Interem Mediolan obowiązuje do czerwca 2025 roku

Włoch przyznał, że rozmowy ruszą po zakończeniu sezonu

Nowy kontrakt dla Simone Inzaghi’ego po zakończeniu sezonu

Simone Inzaghi trafił do Mediolanu w 2021 roku. Dla 47-letniego trenera była to pierwsza szansa na pracę w innym klubie niż Lazio. Włoch odnalazł się w Interze Mediolan znakomicie. W ciągu prawie trzech lat pracy uzupełnił klubową gablotę o kilka trofeów, a także doprowadził Nerazzurri do finału ligi Mistrzów.

Aktualnie Il Biscione pod wodzą Inzagiego zachwyca kibiców i ekspertów na cały świecie, a włoski szkoleniowiec zasłużenie otrzyma nowy kontrakt. Rąbka tajemnicy ws. przedłużenia umowy uchylił po meczu ostatnim meczu w lidze, gdzie rywalem Interu była Genoa.

– Jestem szczęśliwy w Interze. Mam dobre relacje zarówno z zarządem, jak i kibicami. Jeśli chodzi o mój kontrakt, to spotkamy się po sezonie, aby omówić przedłużenie umowy. Relacje między nami są naprawdę świetne. Rozmowy powinny być dobre – mówił Inzaghi cytowany przez Fabrizio Romano.

Inter Mediolan po 27. kolejkach Serie A ma olbrzymią przewagę nad Juventusem. Nerazzurri mają na swoim koncie aż 72 punkty, dzięki czemu wyprzedzają Starą Damę o 15 oczek. Co więcej, zespół prowadzony przez Simone Inzaghiego może pochwalić się największą ilością zdobytych bramek w ligach TOP5 (69) oraz najmniejszą liczbą straconych bramek w ligach TOP5 (13).