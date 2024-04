Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Inter Mediolan

Inter Mediolan pewnym krokiem zmierza po zdobycie mistrzostwa Włoch

W przypadku zdobycia Scudetto włoski klub może liczyć na duży zarobek

Nerazzurri losy mistrzostwa mogą rozstrzygnąć w derbowym meczu z AC Milanem

Mistrzostwo Włoch zagwarantuje Interowi pokaźny zastrzyk gotówki

Inter Mediolan ma za sobą jeden z najlepszych sezonów w historii występów w Serie A. Podopieczni Simone Inzaghiego mają na wyciągnięcie ręki mistrzowski tytuł, który będzie 20. triumfem Nerazzurri w lidze. Do drugiej gwiazdki nad herbem klubu brakuje im zaledwie sześciu punktów. Losy Scudetto jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem rozstrzygną się 22 kwietnia w Derbach Della Madoninna.

Jak poinformowała La Gazzetta dello Sport, w przypadku zdobycia mistrzostwa Inter może liczyć na pokaźny zastrzyk gotówki. Klubowa kasa zostanie zasilona kwotą ok. 50 milionów euro. Na powyższą sumę złoży się kilka czynników. Z Serie A oraz praw telewizyjnych Il Biscione otrzymają 23,4 mln. Ok. 10 milionów euro zostanie wypłacone z konta UEFA, zaś min. 12 milionów wpłynie od sponsorów klubu.

Zanim Inter zmierzy się na San Siro z Milanem, Lautaro Martinez i spółka w najbliższy weekend staną do rywalizacji z Cagliari na własnym stadionie. Aktualnie zespół Simone Inzaghiego ma na swoim koncie 82 punkty. Jeśli wygrają wszystkie mecze do końca sezonu, to zgromadzą ich aż 103, dzięki czemu pobiją rekord Serie A pod względem najwyższej liczby punktów. Na ten moment rekord (102) należy do Juventusu z sezonu 2013/2014.